«Решетову с самооценкой уровня «Я богиня» обожают мужчины, Алсу — прямолинейная»: физиогномист о предполагаемой любовнице и жене Яна Абрамова

Певица Алсу находится в бракоразводном процессе с мужем-бизнесменом Яном Абрамовым. По слухам, семью артистки разбила модель Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная Тимати. Многие отмечают внешнее сходство Алсу и предполагаемой любовницы ее супруга.
Физиогномист
«У Алсу мы видим форму лица "огонь", а у Решетовой — это "вода". То есть здесь разница в характерах. Если Алсу более сконцентрированно идет к решению ситуации, прямыми шагами, то Анастасия Решетова — это тот человека, который очень легко входит в доверие. Она как только заходит, сразу почему-то все мужчины думают, что она очень миленькая», — заявил эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
При этом, по его словам, у обеих есть ряд одинаковых черт, которые говорят о частичной схожести характеров.
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Фото: Global Look Press
«У них одинаковая острая галочка на верхней губе. Они люди настроения. Вспыльчивые, но быстро успокаиваются. Обе оптимистки: внешние уголки глаз смотрят вверх. Цвет глаз одинаковый, серо-зелено-голубой. Настроение у таких людей переменчивое, кидаются из крайности в крайность. Глаза не глубоко посажены, потому что они живут по принципу "здесь и сейчас". Спинка носа уходит в сторону правой руки. Это говорит о том, что они обе непредсказуемые.
Контур нижней губы посередине у обеих полукруглый, любят поболтать, и, как говорится, язык — иногда их враг. Судя по фото, обе стали более холодными по эмоциям. Скуловые пики ниже уровня глаз. Показатель того, что одновременно заниженная и завышенная самооценка. Только у Решетовой это завышенная самооценка просто космическая: то — я богиня, то — я никто. У Алсу: то — я никто, то — я хороший человек», — сообщил Воеводин.
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