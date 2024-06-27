«Решетову с самооценкой уровня «Я богиня» обожают мужчины, Алсу — прямолинейная»: физиогномист о предполагаемой любовнице и жене Яна Абрамова

«У них одинаковая острая галочка на верхней губе. Они люди настроения. Вспыльчивые, но быстро успокаиваются. Обе оптимистки: внешние уголки глаз смотрят вверх. Цвет глаз одинаковый, серо-зелено-голубой. Настроение у таких людей переменчивое, кидаются из крайности в крайность. Глаза не глубоко посажены, потому что они живут по принципу "здесь и сейчас". Спинка носа уходит в сторону правой руки. Это говорит о том, что они обе непредсказуемые.

Контур нижней губы посередине у обеих полукруглый, любят поболтать, и, как говорится, язык — иногда их враг. Судя по фото, обе стали более холодными по эмоциям. Скуловые пики ниже уровня глаз. Показатель того, что одновременно заниженная и завышенная самооценка. Только у Решетовой это завышенная самооценка просто космическая: то — я богиня, то — я никто. У Алсу: то — я никто, то — я хороший человек», — сообщил Воеводин.