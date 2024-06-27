«Сын подавляет папу»: раскрыта причина непростых отношений Киркорова с 11-летним Мартином

Филипп Киркоров посетовал, что у него с 11-летним сыном Мартином возникли трудности в общении. Непростой нрав сына связан с тем, что мальчик родился под знаком Рака, считает певец. Сам Киркоров по гороскопу Телец.

Астролог Анна Савельева заявила Teleprogramma.pro, что на самом деле у поп-короля с сыном нет несовместимости по знакам зодиака.

«У Тельца и Рака нет никаких сложностей в общении, наоборот, у них складываются дружественные отношения. Даже планетарная конфликтность у них очень низкая. Проблема тут в том, что все-таки ребенку не хватает мамы. Папа не может заменить маму. Потому что от мамы исходит другая совершенно энергетика, и ребенок начинает чувствовать себя уверенно, нужным и любимым», — пояснила эксперт.

По ее словам, у Киркорова и его сына совпадают даже аспекты настроения, картина мира и эмоции, также есть психологическая совместимость.

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