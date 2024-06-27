Бледанс призналась, какую шалость устроила вместе с сыном на пляже: «Нехорошие дела тоже бывают»

Недавно американский актер Дуэйн Скала Джонсон опубликовал видео, на котором две его маленькие дочки наносят на лицо звездного папы маску из блесток.

Актриса Эвелина Бледанс рассказала Teleprogramma.pro, в каких шалостях своего 12-летнего сына Семена ей пришлось принимать участие.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .