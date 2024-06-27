Бледанс призналась, какую шалость устроила вместе с сыном на пляже: «Нехорошие дела тоже бывают»

Недавно американский актер Дуэйн Скала Джонсон опубликовал видео, на котором две его маленькие дочки наносят на лицо звездного папы маску из блесток.
Актриса Эвелина Бледанс рассказала Teleprogramma.pro, в каких шалостях своего 12-летнего сына Семена ей пришлось принимать участие.
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«Сейчас мы находимся в Сочи, и вчера было открытие международного кинофестиваля «Антарес». Мы с Семеном в нем участвовали. Он выступал с балетом из 40 девочек. И первой девочкой в его номере была я. Поэтому, наверное, мои шалости такого рода.
Если более, скажем так, приземленные, то еще вчера мы были в Лазаревском, где проходили с ним курс дельфинотерапии. Ходили на море, у нас была палаточка и небольшое джакузи прямо на пляже. И мы с Семеном вдвоем из водных пистолетов стреляли в людей. Так тоже бывает, такие нехорошие дела», — призналась артистка.
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