«Это смех сквозь страх»: Джиган устроил ржач над Боней, обещая ее прогнать из «Выжить в Дубае»

Поведение Джигана в шоу ТНТ «Выжить в Дубае» активно обсуждается зрителями канала.

Люди не могут понять позицию рэпера, который вначале приглашает Викторию Боню в свою палатку с женой. А потом, во время общения с журналистом шоу на камеру, он рассуждает, что Торнике Квитатиани пришлось «из-за нее» спать на улице. И далее вдруг заявляет: «Поэтому Вику сольем!» И начинает дико хохотать.

Что за поведение у взрослого человека, имеющего четырех детей? Не понятно многим.

На самом деле, считает профайлер Илья Анищенко, Джиган уже в процессе говорения понял, что спорол полную чушь, из-за чего попытался перевести глупость в направление юмора и практически истерически загоготал.

«Вику сольем!» — он сказал уверенно. А потом понял, что ляпнул что-то не то, и ему стало страшно. Он посмотрел на камеру и дистанцировался от нее, отклонился назад, расширил глаза, растянул губы. Это реакция страха. Из нее он вышел смехом. Но это смех сквозь страх. Он смеется и поглядывает на камеру», — прокомментировал профайлер.

Эксперт заметил, что за Джиганом нередко наблюдается вот такое поведение, которое взрослым назвать сложно.