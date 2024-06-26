«Фантазия Алены»: Водонаеву, намекнувшую на роман с 22-летней звездой Голливуда, разоблачила таролог

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева дала понять, что у нее завязались отношения с молодым голливудским актером. Как выяснили журналисты, новым ухажером 42-летней Алены, скорее всего, является звезда сериала «Уэнсдэй» — 22-летний Перси Хайнс Уайт.
В своих соцсетях Алена Водонаева называет Перси «крашем», посвящает ему посты в своем телеграм-канале и лайкает все его фото. Тот, в свою очередь, смотрит сторис Алены Водонаевой, о чем она сама сообщила подписчикам, прикрепив в доказательство скриншот.
Таролог Марианна Абравитова заявила Teleprogramma.pro, что экс-участница «Дома-2» выдает желаемое за действительное. Между Водонаевой и актером есть общение, но пока оно только поверхностное.
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«Есть, конечно, шансы, что это может вылиться во что-то более интересное, но не в брачный союз точно. Даже таких шансов, что это может быть какой-то роман, недостаточно. Это маловероятно, скорее, здесь некая мечта, фантазия Алены. Возможно, он является олицетворением ее мужчины мечты, именно с таким она видит себя по жизни. Но чтобы это было по-настоящему и мы увидели любовный союз, такого нет», — заявила таролог.
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