«Фантазия Алены»: Водонаеву, намекнувшую на роман с 22-летней звездой Голливуда, разоблачила таролог

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева дала понять, что у нее завязались отношения с молодым голливудским актером. Как выяснили журналисты, новым ухажером 42-летней Алены, скорее всего, является звезда сериала «Уэнсдэй» — 22-летний Перси Хайнс Уайт.

В своих соцсетях Алена Водонаева называет Перси «крашем», посвящает ему посты в своем телеграм-канале и лайкает все его фото. Тот, в свою очередь, смотрит сторис Алены Водонаевой, о чем она сама сообщила подписчикам, прикрепив в доказательство скриншот.

Таролог Марианна Абравитова заявила Teleprogramma.pro, что экс-участница «Дома-2» выдает желаемое за действительное. Между Водонаевой и актером есть общение, но пока оно только поверхностное.

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