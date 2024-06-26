Пластический хирург, указавший Решетовой на «сделанный» нос, похвалил Самбурскую: «Выглядит великолепно!»

37-летняя Настасья Самбурская выставила в свои социальные сети фотографию без фотошопа, обнажив «усталые» верхние веки (такие же были замечены ранее у 44-летней Виктории Бони).
Настасья Самбурская. Фото: соцсети Н. Самбурской
Из лучших побуждений, дабы спасти звезду от лишних разговоров о ее внешности, мы поспешили за консультацией к пластическому хирургу
К нашему удивлению, врач ответил, что внешность Настасьи Смбурской не нуждается в коррекции. И в целом она очень хороша собой!
«Выглядит Настасья великолепно! К тому же у нее замечательная энергетика. Если она себя хорошо чувствует в том виде, какой у нее есть, то пусть в нем остается! Я думаю, она достаточно самодостаточная барышня и принимает решения сама», — высказался эксперт.
Пластический хирург заметил, что носик у Самбурской «слишком идеальный». Не исключено, что до такой совершенной формы его довели специалисты.
В принципе, Настасья могла бы сделать блефаропластику верхних и нижних век, подтянуть виски, чтобы поднять уголки бровей. Но только в том случае, если бы Настасья стремилась в перфекционизму. Однако, судя по всему, знаменитость любит себя именно такой, какая она есть.
Отметим, что ранее Teleprogramma.pro писала про пластические эксперименты Анастасии Решетовой, и в них хирург Владимир Плахотин узрел не самую лучшую коррекцию формы носа.
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