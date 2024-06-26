Почему Самойлова опешила от сна в палатке с Боней на «Выжить в Дубае»: старая боль из-за Джигана?

Профайлер Илья Анищенко специально для издания Teleprogramma.pro сделал разбор отношений участников телешоу «Выжить в Дубае» на ТНТ.

Во время эфира зрители наблюдали разборки по поводу того, как звездам разместиться в трех палатках. Ссора произошла из-за того, что в этот раз на проект пришли две пары — Джиган и Оксана Самойлова, Саша Стоун и Надя Сысоева. Да и просто по половому признаку в них не уляжешься, ведь три не разделишь на два!

В итоге Джиган пошел на компромисс и позвал Викторию Боню к ним с женой на ночлег. Павел Воля по этому поводу пошутил: «В итоге закончится так, что Джиган по-доброму будет спать с двумя женщинами в одной палатке». Светская львица рассмеялась на это и приняла приглашение рэпера.

Профайлер заметил, что смех Вики был абсолютно искренним и открытым, эта идея не вызвала у нее отторжения, но вот Оксана Самойлова так резко повернулась в сторону мужа и так посмотрела на него, что эксперту стало очевидно: кое-кто тут недоволен.

«Ей эта шутка не нравится! Она ее поддерживает улыбкой, но она натянутая», — сказал уверенно профайлер.

То есть у Оксаны Самойловой вызывает негатив даже юмор о том, что ее муж будет делить одно ложе с ней и другой представительницей прекрасного пола. Что это, старая боль? Как вы считаете?