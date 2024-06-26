Боня заявила, что зрители устали от интриг на шоу «Выжить в Дубае»: «Готова, чтобы меня там «распяли»

Блогер и модель Виктория Боня поделилась в беседе с Teleprogramma.pro впечатлениями от участия в шоу «Выжить в Дубае». Недавно в эфир ТНТ вышел второй выпуск этого шоу.
Виктория Боня неожиданно оказалась в аутсайдерах проекта, а затем выступила против образования коалиции из двух пар — Оксаны Самойловой с Джиганом и Саши Стоуна с Надей Сысоевой, после чего получила широкую поддержку от зрителей.
Виктория Боня заявила, что была шокирована поведением коллектива звездной команды, поскольку шла туда с открытым сердцем, чтобы показать, что можно красиво соревноваться и дарить людям позитивные эмоции.
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«У меня были только такие мысли, а получилось все с точностью наоборот. В какой-то момент для меня это было немного даже шоком, так как в моем кругу нет людей, которые врут в глаза, обвиняют тебя в том, чего не было, плетут интриги прямо у тебя на глазах. Я забыла, что такое вообще возможно, потому что уже взрослый человек. Поэтому очень рада, что люди это видят и меня поддерживают.
Самое приятное — это видеть, что сегодня люди хотят честности, правды, что они устали от грязи. Я даже готова, чтобы меня «распяли» на этом шоу. Но главное, чтобы у людей было это чувство справедливости, чтобы они понимали, что должна существовать солидарность, эмпатия, должно быть уважение, культура, тем более когда мы участвуем в шоу, где нужно соревноваться и показывать свою выносливость и смекалку», — отметила Вика Боня.
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