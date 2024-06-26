Боня заявила, что зрители устали от интриг на шоу «Выжить в Дубае»: «Готова, чтобы меня там «распяли»

Блогер и модель Виктория Боня поделилась в беседе с Teleprogramma.pro впечатлениями от участия в шоу «Выжить в Дубае». Недавно в эфир ТНТ вышел второй выпуск этого шоу.

Виктория Боня неожиданно оказалась в аутсайдерах проекта, а затем выступила против образования коалиции из двух пар — Оксаны Самойловой с Джиганом и Саши Стоуна с Надей Сысоевой, после чего получила широкую поддержку от зрителей.

Виктория Боня заявила, что была шокирована поведением коллектива звездной команды, поскольку шла туда с открытым сердцем, чтобы показать, что можно красиво соревноваться и дарить людям позитивные эмоции.

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