Боня рассказала о поддержке зрителей шоу «Выжить в Дубае»: «Пишут много личных сообщений»

После второго выпуска нового сезона шоу «Выжить в Дубае» в центре внимания зрителей оказалась экс-участница «Дома-2», блогер и модель Виктория Боня.
Она выступила с критикой образовавшейся коалиции из двух пар — Оксаны Самойловой с Джиганом и Саши Стоуна с Надей Сысоевой, которые намерены голосовать против участников-одиночек (Торнике Квитатиани, Владислава Чепурченко и Виктории Бони) и стравить их таким образом между собой.
Боню поддержали многие зрители проекта и интернет-пользователи, отметившие, что Виктория на фоне звездной четверки выглядит более выигрышно.
Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что смотрит выпуски телешоу. После последнего эфира, по ее словам, она заметила возросшую поддержку от телезрителей.
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«Да, вы знаете, я заметила большую поддержку от зрителей. Мне даже пишут личные сообщения в «Телеграм». Не знаю, где люди взяли мой личный номер. Большая поддержка, много слов поддержки. Мне очень приятно, потому что я шла туда с открытым сердцем, чтобы показать, как красиво можно соревноваться, как красиво можно вдохновлять и дарить людям улыбку. У меня были только такие мысли», — призналась экс-участница «Дома-2» Вика Боня.
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