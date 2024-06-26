Боня рассказала о поддержке зрителей шоу «Выжить в Дубае»: «Пишут много личных сообщений»

После второго выпуска нового сезона шоу «Выжить в Дубае» в центре внимания зрителей оказалась экс-участница «Дома-2», блогер и модель Виктория Боня.

Она выступила с критикой образовавшейся коалиции из двух пар — Оксаны Самойловой с Джиганом и Саши Стоуна с Надей Сысоевой, которые намерены голосовать против участников-одиночек (Торнике Квитатиани, Владислава Чепурченко и Виктории Бони) и стравить их таким образом между собой.

Боню поддержали многие зрители проекта и интернет-пользователи, отметившие, что Виктория на фоне звездной четверки выглядит более выигрышно.

Виктория Боня в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что смотрит выпуски телешоу. После последнего эфира, по ее словам, она заметила возросшую поддержку от телезрителей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .