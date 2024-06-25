Профайлер Анищенко похвалил Чепурченко за искренность: не выпендривается, реально простой и открытый парень

Вячеслав Чепурченко оказался одним из немногих в команде звезд шоу «Выжить в Дубае», кто смог (по крайней мере пока) не только не потерять лицо, но и не нажить себе врагов на проекте.

Вместе с тем некоторые пользователи Сети решили, что актер надевает маску, пытаясь показаться зрителям простым парнем. Особенно в эпизоде с его желанием спать на открытом воздухе. «Мне нравится спать на улице! Никаких выхлопных газов, никаких мигающих зеленых огней светофоров в лицо!» — сказал он.

«Выпендривается», «Хочет показаться своим парнем», «Как это может нравиться?» — написали комментаторы.

Однако профайлер Илья Анищенко заверил журналистов Teleprogramma.pro, что Вячеслав Чепурченко абсолютно искренен.

«Когда он объясняет, почему ему нравится спать на улице, он машет руками. Это значит, что его действительно все устраивает», — сказал Анищенко.