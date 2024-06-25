«Одиночки и незаурядные личности»: внешнюю схожесть отрастившего бороду Джима Керри со Львом Толстым подтвердил физиогномист

«У обоих форма лица «огонь». Это показатель того, что Джим Керри и Лев Толстой по натуре одиночки. Так скажем, «сидят» немного в себе. И они настоящие перфекционисты: если что-то делают, то делают это на сто процентов либо просто не делают вообще. И у Керри, и у Толстого практически одинаковая форма черепа.

У Льва Николаевича немножко заходят волосы с правой стороны, и у Джима Керри также заходят волосы на лоб. Внешние уголки глаз у них тоже одинаковые. Кроме того, одинаковая линия роста волос. Это говорит о том, что они оба незаурядные, креативные личности, которые мыслят не так, как все», — рассказал эксперт.