«Одиночки и незаурядные личности»: внешнюю схожесть отрастившего бороду Джима Керри со Львом Толстым подтвердил физиогномист

В Сети появились новые фотографии голливудского актера Джима Керри. Он вновь отрастил внушительную бороду. Пользователи сравнили звезду фильмов «Маска» и «Брюс Всемогущий» с викингом. А некоторые предположили, что актер стал похож на классика русской литературы XIX века Льва Николаевича Толстого.
Физиогномист
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Фото: commons.wikimedia.org
«У обоих форма лица «огонь». Это показатель того, что Джим Керри и Лев Толстой по натуре одиночки. Так скажем, «сидят» немного в себе. И они настоящие перфекционисты: если что-то делают, то делают это на сто процентов либо просто не делают вообще. И у Керри, и у Толстого практически одинаковая форма черепа.
У Льва Николаевича немножко заходят волосы с правой стороны, и у Джима Керри также заходят волосы на лоб. Внешние уголки глаз у них тоже одинаковые. Кроме того, одинаковая линия роста волос. Это говорит о том, что они оба незаурядные, креативные личности, которые мыслят не так, как все», — рассказал эксперт.
Читайте также: