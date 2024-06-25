Почему Стоун решил отказаться от дружбы с Квитатиани на «Выжить в Дубае»: «Силу чувствует»

В первом выпуске шоу ТНТ «Выжить в Дубае» Саша Стоун сплотился с Торнике Квитатиани против Виктории Бони. Оба спортсмена подхихикивали над светской дамой, которая пыталась отстоять свое право не спать в одной палатке с малознакомыми мужчинами.

Но во второй серии проекта участники шоу неожиданно поругались. Торнике поднял жилищный вопрос и получил обвинения во лжи не только со стороны Саши, но и его девушки Нади Сысоевой.

Стоун счел это предательством и обманом. Дескать, Торнике специально выставляет его с Сысоевой антигероями, дабы получить дополнительное эфирное время. Однако профайлер Илья Анищенко заверил журналиста сайта Teleprogramma.pro, что Торнике совершенно искренне постеснялся тревожить сладкую парочку в палатке. Между тем сам Стоун при этом испытывает не самые положительные эмоции по отношению к Квитатиани. Не исключено, что блогер почувствовал в нем серьезного конкурента.

«Когда Саша Стоун говорит про Торнике Квитатиане, он поднимает щеки и морщит нос, это указывает на то, что он испытывает к нему легкое отвращение. Также он все время потирает руки — то ли стресс он у него вызывает, то ли силу в нем чувствует, соперника», — высказался собеседник издания.