«Краса шоу»: изгнанную из «Выжить в Дубае» Ольгу Воронцеву признали самой красивой на проекте ТНТ

Teleprogramma.pro продолжает проводить силами сайта конкурс «Краса шоу». Под прицелом экспертов красоты сейчас находятся участницы проекта ТНТ «Выжить в Дубае».

В прошлом выпуске члены нашего жюри оценивали только звезд, ну а теперь мы решились устроить соревнования на титул самой красивой в шоу и среди членов народной команды.

В итоге титул самой очаровательной участницы звездной команды второй серии шоу достался 44-летней Виктории Боне.

«Виктория Боня, хоть и не самая молодая участница проекта, берет своей потрясающей энергетикой. Когда я всматриваюсь в ее образ, создается впечатление спокойной, рассудительной и умной женщины. Для меня, как для фотографа, это немаловажно, потому что с интересным человеком можно создать образ на любую тему: будет ли это женщина-пилот или труженица в деревне», — высказался о Виктории Боне известный фотохудожник Валерий Одинцов .

Он заметил, что Боня умеет себя вести и достойно, и одновременно просто. Например, в первой серии она покорила сердце эксперта, когда в пустыне просто сняла туфли на шпильках, в то время как другие звезды, мучаясь, стояли на каблуках.

«Будьте проще и люди потянутся к вам. Она меня притягивает, я бы сделал ей фотосессию среди барханов пустыни», — заметил Одинцов.

Самой красивой участницей проекта в народной команде эксперты красоты выбрали 28-летнюю Ольгу Воронцеву. Увы, но полюбоваться в следующих выпусках «Выжить в Дубае» привлекательной девушкой мы уже не сможем — ее «соплеменники» проголосовали против нее, и она отправилась на финальные испытания. В итоге Оля Воронцева проиграла Виктории Боне, которую тоже попытались слить звезды.

По иронии судьбы именно эти дамы были названы Teleprogramma.pro самыми красивыми. А может, поэтому их и решили сплавить?

До финишной прямой нашего импровизированного конкурса красоты дошла именно Ольга Воронцева. Члены жюри признали, что Виктории Боне было непросто с ней бороться из-за возраста. Однако естественность и нежность девушки не оставили никого равнодушными.

«Девушки в народной команде, на мой взгляд, в целом свежее и естественнее. Я не любитель искусственной красоты. Ольга Воронцева такая яркая, она мне очень симпатична своей гармоничностью! Импонирует, что Ольга подбирает одежду в контексте ситуации», — прокомментировала образ «народницы» стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева.