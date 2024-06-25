Заявление Риты Дакоты, что она готова петь только для «китов», объяснила психолог: «Ценит себя»

У певицы Риты Дакоты оказались одни из самых завышенных требований к корпоративам. На ее частных концертах поют духовные песни, и в это время нельзя есть за столом. А выступления проходят только в том случае, если их заказывают самые преданные фанаты артистки.
По словам Дакоты, она редко соглашается на частные концентры, это происходит «если заказчик кит и хочет только ее». В игровой аналитике и на финансовом рынке «китами» обычно называют пользователей, которые платят очень большие суммы денег.
Психолог Анна Завгороднева прокомментировала в беседе с Teleprogramma.pro требования Риты Дакоты. Специалист похвалила певицу за то, что она «правильно выстраивает личные границы и ценит себя».
По словам психолога, уважение к себе — основная защита человека. Иначе есть риск позволить не очень честным людям быть участниками нашей жизни, и можно получить какие-то потери в здоровье и финансах.
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«Райдер, который она озвучила, — это как раз про личные границы и про то, что она действительно выступает с теми песнями и в том мероприятии, в котором ей комфортно. Если кто-то согласен это еще и оплатить, то совпадают вкусы заказчика и самой Дакоты. Единственное, хочу добавить, что у многих медийных личностей есть идея, что нужно быть прокачанным в потоке духовности.
Этот фанатизм уже настораживает психологов и психиатров, потому что есть моменты, когда люди впадают в дереализацию. Когда очень много из мифических представлений выдается за науку. Я в ужасе от засилья нумерологов, астропсихологов и прочих шаманов. Эти люди являются либо искренне верящими в то, что они делают, но абсолютно безграмотными во всем остальном, либо они являются мошенниками», — заявила Завгороднева.
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