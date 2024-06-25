«Нужна усиленная терапия»: у тяжелобольного Бориса Корчевникова новый виток заболевания, сообщила таролог

Телеведущему Борису Корчевникову, который перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, стало хуже, пишут СМИ.
Он почти полностью оглох, сильно похудел и выглядит изможденным. 41-летний шоумен признался, что каждый день просит Бога об исцелении от недугов.
Таролог
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«Его здоровье в плохом состоянии. Однако он находится в таком состоянии уже долго, поэтому есть адаптация к нездоровью. Но сейчас он действительно перешел на новый этап этого нездоровья, и ему понадобится усиленная терапия, причем немного другая. Но в целом я не могу сказать, что он подошел к концу своей карьеры и болезнь заставит его бросить работу. Его состояние предполагает, что можно корректировать лечение.
Поэтому, несмотря на то что он зашел на новый виток болезни, поддержание организма в работоспособном состоянии возможно. Он остается деятельным человеком, продолжает работать и строить планы», — сообщила Абравитова.