«Нужна усиленная терапия»: у тяжелобольного Бориса Корчевникова новый виток заболевания, сообщила таролог

Болезнь не заставит шоумена бросить любимую работу. Фото: соцсети Бориса Корчевникова

Появилась информация об ухудшении состояния телеведущего.

Телеведущему Борису Корчевникову, который перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, стало хуже, пишут СМИ. 

Он почти полностью оглох, сильно похудел и выглядит изможденным. 41-летний шоумен признался, что каждый день просит Бога об исцелении от недугов.

Таролог Марианна Абравитова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что сейчас на самом деле происходит с Корчевниковым.

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«Его здоровье в плохом состоянии. Однако он находится в таком состоянии уже долго, поэтому есть адаптация к нездоровью. Но сейчас он действительно перешел на новый этап этого нездоровья, и ему понадобится усиленная терапия, причем немного другая. Но в целом я не могу сказать, что он подошел к концу своей карьеры и болезнь заставит его бросить работу. Его состояние предполагает, что можно корректировать лечение. 

Поэтому, несмотря на то что он зашел на новый виток болезни, поддержание организма в работоспособном состоянии возможно. Он остается деятельным человеком, продолжает работать и строить планы», —  сообщила Абравитова.

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