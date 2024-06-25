«Нужна усиленная терапия»: у тяжелобольного Бориса Корчевникова новый виток заболевания, сообщила таролог

Телеведущему Борису Корчевникову, который перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, стало хуже, пишут СМИ.

Он почти полностью оглох, сильно похудел и выглядит изможденным. 41-летний шоумен признался, что каждый день просит Бога об исцелении от недугов.

Таролог Марианна Абравитова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, что сейчас на самом деле происходит с Корчевниковым.

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