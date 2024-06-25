Как на самом деле относится Надя Сысоева к Торнике Квитатиани: «Отвращение»

Во время съемок шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ Торнике Квитатиани не на шутку разругался с Надеждой Сысоевой. Во время беседы с ведущим Павлом Волей он пожаловался на то, что не может больше спать на улице, чем вызвал гнев у артистки юмористического жанра.

Она и ее парень Саша Стоун заявили, что специально для Торнике они расстелили кровать в своей палатке, но тот сам отказался идти к ним спать. На что музыкант ответил: «Я постеснялся к вам приходить».

Наденька буквально сорвалась с цепей и стал кричать на члена своей команды, услышав это. Она заявила, что тот нагло врет.

Профайлер Илья Анищенко, внимательно проанализировал невербальное поведение звезд для Teleprogramma.pro и пришел к выводу, что Торнике на самом деле говорит правду. Обычное стеснение не позволило ему прийти в палатку с парой. Звезда «Голоса» говорил о своих чувствах открыто, без зажимов и лишних движений.

«С его стороны нет обмана, ему действительно некомфортно с ними спать. А вот Сысоева слишком «разогнала» эту ситуацию», — сказал профайлер.

«В мимике Сысоевой видно отвращение, гнев, это не просто неприязнь», — обратил внимание эксперт.