Наряд Ренаты Литвиновой, надевшей ретрожакет с необычными пуговицами, впечатлил стилиста: «Сдержанно, элегантно и стильно»

Актриса и режиссер Рената Литвинова, переехавшая два года назад на постоянное место жительства во Францию, предстала в стильном черном наряде. 57-летняя Литвинова опубликовала в соцсетях фото, на котором запечатлена в черном длинном жакете с большими золотистыми пуговицами, такого же цвета юбке и туфлях на высоком каблуке. Актриса дополнила свой лук крупными серьгами и солнцезащитными очками.

Стилист Виктория Шабанова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что Рената Литвинова, скорее всего, выбрала такой наряд для посещения кутюрного показа Schiaparelli, Недели моды в Париже, которая стартовала 24 июня.