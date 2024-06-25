Наряд Ренаты Литвиновой, надевшей ретрожакет с необычными пуговицами, впечатлил стилиста: «Сдержанно, элегантно и стильно»

Актриса и режиссер Рената Литвинова, переехавшая два года назад на постоянное место жительства во Францию, предстала в стильном черном наряде. 57-летняя Литвинова опубликовала в соцсетях фото, на котором запечатлена в черном длинном жакете с большими золотистыми пуговицами, такого же цвета юбке и туфлях на высоком каблуке. Актриса дополнила свой лук крупными серьгами и солнцезащитными очками.
Стилист Виктория Шабанова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что Рената Литвинова, скорее всего, выбрала такой наряд для посещения кутюрного показа Schiaparelli, Недели моды в Париже, которая стартовала 24 июня.
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Фото: соцсети Ренаты Литвиновой
«С точки зрения дресс-кода всегда принято надевать на показ образ, который отражает ДНК бренда. В этом смысле Рената оделась очень уместно. С первого взгляда, это просто жакет и юбка черного цвета. Однако дело в деталях. Необычные пуговицы на жакете — характерная черта бренда, крой в виде корсета также привлекает внимание.
Аксессуары подобраны под стиль образа: ободок, очки необычной формы — все смотрится сдержанно, элегантно и стильно. За счет своего кроя жакет напоминает стиль ретро, который так идет актрисе. И его переосмысленная версия гармонична внешности Ренаты, ее образ прекрасен», — заявила эксперт.
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