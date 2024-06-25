«Случится не через 10 лет»: беременность, ЭКО и прочие подробности о Бузовой от таролога Абравитовой

Ольга Бузова, вероятно, настолько впечатлилась четвертой беременностью своей подруги Марии Погребняк, что заявила поклонникам в личном блоге, будто она скоро станет мамой.

Отметим, что ранее звезда интриговала другими подробностями, сообщая зрителям одного из публичных мероприятий о наличии прекрасной свекрови. Безусловно, знаменитость любит играть с поклонниками, но, все-таки, вдруг это правда? С вопросами о возможной скорой беременности Ольги Бузовой и ее замужестве Teleprogramma.pro обратилась к тарологу Марианне Абравитовой .

Эксперт сообщила, что желание стать мамой и женой Ольги Бузовой не поддельное, но она отодвигает этот момент из-за карьеры, поскольку постоянно занята в разных проектах.

«Беременность и замужество действительно случатся, и я не вижу в осуществлении ее желаний особой дальности расстояния. Эти события у нее достаточно близко находятся», — сказала таролог.

Вместе с тем Марианна Абравитова напомнила, что звезды часто любят привлекать к себе внимание, наделяя некоторые события в своей жизни двойными смыслами. И если говорить конкретно про публикацию Ольги Бузовой, где она говорит, будто скоро станет мамой, не исключено, что артистка просто возьмет нового питомца. Или случится что-то подобное.

«Можно завести маленьких собачек и тоже чувствовать себя в отношении них мамочкой. Можно стать матерью для приемных детей. Также сейчас много способов иметь своих детей, это и суррогатное материнство, и ЭКО», — рассудила таролог.

«Это случится не через 10 лет», — добавила Марианна Абравитова.