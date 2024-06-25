«Отмечался каждую пятницу»: Филипп Киркоров два года стоял в очереди за породистым щенком, чтобы подарить его сыну Орбакайте

Кинолог, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, что многие российские артисты и политики приобретали у него собак, которые становились их домашними питомцами или были подарком для близких и друзей.

В числе таких звезд Уражевский, который является известным заводчиком собак, назвал Филиппа Киркорова, Дмитрия Маликова, Оскара Кучеру и Тимати.

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