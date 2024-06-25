«Отмечался каждую пятницу»: Филипп Киркоров два года стоял в очереди за породистым щенком, чтобы подарить его сыну Орбакайте

Кинолог, президент Союза кинологических организаций России
В числе таких звезд Уражевский, который является известным заводчиком собак, назвал Филиппа Киркорова, Дмитрия Маликова, Оскара Кучеру и Тимати.
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«Киркоров у меня два года отмечался в очереди. Он хотел купить Никите Преснякову в подарок джек-рассел-терьера. Это было давно, 20 лет назад. Два года он отмечался, каждую пятницу звонил, иначе, как ему сказали, его уберут из очереди, несмотря на звездный статус. Собаку ему привезли из США. Тогда не было джек-рассел-терьеров в России, они первые у нас появились, в Союзе кинологических организаций.
И он через нас приобрел, причем лучшего щенка, и подарил Никите, сыну Кристины Орбакайте. Кучера у нас брал несколько собак. А Тимати брал от нас далматина и дарил дочери Киркорова, Алле-Виктории», — сообщил кинолог.
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