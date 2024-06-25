«Это не показательная любовь»: поведение Успенской, которая балует собаку как ребенка, оценил кинолог

Певица Любовь Успенская показала, как балует свою собаку породы йоркширский терьер. Она называет его арабским шейхом и купила для питомца отдельную кровать с балдахином, на которую его сама укладывает спать. Многие пользователи Сети были обескуражены такой любовью Успенской к собаке, отметив, что исполнительница шансона относится к ней как к ребенку.
Кинолог, президент Союза кинологических организаций России
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«Это абсолютно нормально. И для многих, особенно для одиноких людей, пожилых, собака становится полноправным членом семьи. Настолько, что ее даже очеловечивают. В России вообще очень многие любят собак. И это очень хороший показатель. Потому что, если хочешь понять общество, нужно его оценить по отношению к слабым, к нашим братьям меньшим, к инвалидам, старикам.
Поэтому такое отношение Успенской характеризует ее как хорошего человека, который любит мир вокруг себя. Знакомые, которые знают Любовь Успенскую, жили рядом в соседней квартире много лет, всегда говорили, что она очень любит собак. И всегда, когда видит собак на площадке, она в восторге, никогда не пройдет мимо, обнимает. То есть это не показательная любовь, а именно от сердца», — заявил Уражевский.
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