«Это не показательная любовь»: поведение Успенской, которая балует собаку как ребенка, оценил кинолог

Певица обожает своего йоркширского терьера. Фото: Global Look Press 

Многие российские звезды трепетно относятся к домашним питомцам.

Певица Любовь Успенская показала, как балует свою собаку породы йоркширский терьер. Она называет его арабским шейхом и купила для питомца отдельную кровать с балдахином, на которую его сама укладывает спать. Многие пользователи Сети были обескуражены такой любовью Успенской к собаке, отметив, что исполнительница шансона относится к ней как к ребенку. 

Кинолог, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не только Любовь Успенская, но и многие звезды российского шоу-бизнеса очень любят и балуют своих собак. 

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«Это абсолютно нормально. И для многих, особенно для одиноких людей, пожилых, собака становится полноправным членом семьи. Настолько, что ее даже очеловечивают. В России вообще очень многие любят собак. И это очень хороший показатель. Потому что, если хочешь понять общество, нужно его оценить по отношению к слабым, к нашим братьям меньшим, к инвалидам, старикам. 

Поэтому такое отношение Успенской характеризует ее как хорошего человека, который любит мир вокруг себя. Знакомые, которые знают Любовь Успенскую, жили рядом в соседней квартире много лет, всегда говорили, что она очень любит собак. И всегда, когда видит собак на площадке, она в восторге, никогда не пройдет мимо, обнимает. То есть это не показательная любовь, а именно от сердца», — заявил Уражевский.

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