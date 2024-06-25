«Это не показательная любовь»: поведение Успенской, которая балует собаку как ребенка, оценил кинолог

Певица Любовь Успенская показала, как балует свою собаку породы йоркширский терьер. Она называет его арабским шейхом и купила для питомца отдельную кровать с балдахином, на которую его сама укладывает спать. Многие пользователи Сети были обескуражены такой любовью Успенской к собаке, отметив, что исполнительница шансона относится к ней как к ребенку.

Кинолог, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что не только Любовь Успенская, но и многие звезды российского шоу-бизнеса очень любят и балуют своих собак.

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