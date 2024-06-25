«Слезы выдавлены»: почему на самом деле расплакалась Бузова, узнав о четвертой беременности Погребняк

Известно, что Ольга давно мечтает о малыше, поэтому некоторые подписчики знаменитости сочли проявления ее эмоций как зависть.

Однако профайлер Алексей Филатов , основатель Академии профайлинга, опроверг эти суждения, проанализировав поведение ведущей.

Эксперт заметил, что в поведении Ольги Бузовой нет зависти, но и слез счастья тоже не наблюдается. Звезда отлично понимала, что ее снимают на камеру и скоро все это окажется на просторах Интернета. И вела себя так, как подобает артистке, — играла.

«Обращает на себя внимание то, что Ольга гарантированно знает, что событие снимается на камеру, и ее поведение на 100% определяется этим обстоятельством. То есть она считает, что ей надо вести себя социально правильно», — сказал профайлер.

Алексей Филатов считает, что новость о беременности подруги на самом деле была неожиданной для Ольги Бузовой. Однако далее знаменитость начинает вести себя слишком демонстративно и контролируемо, чтобы счесть ее реакцию абсолютно искренней. Она усиливает свое удивление, чтобы аудитория восприняла это событие как крайне важное для нее. Хотя на самом деле Бузова относится к четвертой беременности не столь эмоционально, как мы видим.

«Слезы, кстати, тоже, что называется, для «галочки» и предназначены для усиления эффекта. Видно, как Ольга буквально выдавливает их из себя, закрывая при этом правой рукой глаза, чтобы не разоблачить эту реакцию. И по завершению видео — предложение оператору присоединиться к обнимашкам — на самом деле означает просьбу и контроль о том, чтобы сцену перестали снимать скорее для того, чтобы зрители не смогли разоблачить ложную усиленную реакцию Ольги», — прокомментировал профайлер Алексей Филатов.