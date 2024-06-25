Джиган не сдержался, когда Боня взмолилась о мире: что скрыто от зрителей «Выжить в Дубае»

После выхода телепроекта ТНТ «Выжить в Дубае» в Сети не утихают страсти. Обычные зрители в большинстве своем встали на сторону Виктории Бони, которую загнобила команда звезд.

Напомним, светскую львицу ее коллеги отправили на испытание, которое оканчивается вылетом из шоу. Однако Боня прошла его, на что артисты и блогеры заявили, что для Виктории это не последняя битва, они будут вновь и вновь выбирать именно ее.

Психолог Андрей Зберовский заметил, что часто коллектив «съедает» тех, кто сильно отличается от них, не исключено, что именно так произошло с Викторией Боней.

А профайлер Илья Анищенко разглядел при анализе вышедшего шоу для сайта Teleprogramma.pro негатив со стороны Джигана, когда Виктория Боня предложила членам своей команды «закопать топор войны». Сразу после сказанных ею слов о важности перемирия на рэпера оператор ТНТ навел камеру, и в этот момент он поджал губы.

«Это реакция недовольства», — сказал профайлер.

Правда, эксперт уточнил, что данное движение Джигана можно трактовать именно так, если монтажер не сделал склейку.