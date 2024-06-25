Отар Кушанашвили полностью пришел в сознание после отключения от аппарата ИВЛ

Попавший в больницу телеведущий Отар Кушанашвили полностью пришел в себя. Это произошло в понедельник, 24 июня, около 21:00, сообщил Teleprogramma.pro осведомленный источник. Близкие 54-летнего журналиста надеются на его скорейшее выздоровление.

Накануне Кушанашвили отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи начали выводить его из состояния медикаментозного сна, в котором он был после операции. Давление у него выровнялось, он частично находился в сознании. Сейчас состояние телеведущего оценивается как стабильное, он самостоятельно дышит.

Отар Кушанашвили был экстренно госпитализирован на прошлой неделе. У него обнаружили непроходимость кишечника. Журналисту сразу же провели операцию.

В СМИ появилась информация, что у телеведущего диагностировали онкозаболевание, но супруга Кушанашвили опровергла эти слухи.