Три важных признака: как распознать игровую зависимость, в которой Клава Кока заподозрила своего парня, — объяснение психолога

Певица Клава Кока заподозрила своего возлюбленного Александра Поверина в патологической увлеченности компьютерными играми. Она опубликовала шутливое видео, где возвращается домой, а Александр даже не реагирует на ее приход, поскольку занят игрой.
Психолог Анна Завгороднева в беседе с Teleprogramma.pro назвала ряд признаков, характерных для игроманов. По ее словам, они чем-то похожи на признаки зависимости от психоактивных веществ. Во-первых, это повышенная раздражительность. Человек агрессивно реагирует на просьбу остановить игру или уступить кому-то компьютер и заняться чем-то другим.
Зависимый человек много времени проводит за игрой и категорически отказывается выходить из этого процесса, пока не почувствует сильную усталость или истощение. Он также не чувствует потребности в коммуникации с другими людьми, потому что ему хватает, как он думает, взаимодействия.
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«Это такой вид побега от реальности. В игру люди уходят, с одной стороны, когда их не устраивает то, что происходит в реальной жизни. С другой стороны, процесс игры становится настолько интересен, что дофамин, который вырабатывается от удовольствия во время игры, становится настолько сильным, что даже в интересной жизни человек столько его не получает.
Возможно, в этом и опасность такой зависимости, что по сравнению с яркими переживаниями игры весь остальной мир начинает блекнуть. У игроманов вообще весь мир строится вокруг игры и ради игры. Туда могут вкладываться большие деньги. То есть человек тратит намного больше, чем зарабатывает», — заявила Завгороднева.