Три важных признака: как распознать игровую зависимость, в которой Клава Кока заподозрила своего парня, — объяснение психолога

Певица Клава Кока заподозрила своего возлюбленного Александра Поверина в патологической увлеченности компьютерными играми. Она опубликовала шутливое видео, где возвращается домой, а Александр даже не реагирует на ее приход, поскольку занят игрой.

Психолог Анна Завгороднева в беседе с Teleprogramma.pro назвала ряд признаков, характерных для игроманов. По ее словам, они чем-то похожи на признаки зависимости от психоактивных веществ. Во-первых, это повышенная раздражительность. Человек агрессивно реагирует на просьбу остановить игру или уступить кому-то компьютер и заняться чем-то другим.

Зависимый человек много времени проводит за игрой и категорически отказывается выходить из этого процесса, пока не почувствует сильную усталость или истощение. Он также не чувствует потребности в коммуникации с другими людьми, потому что ему хватает, как он думает, взаимодействия.

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