«Трусость и подлость»: Земфиру*, которую заметили возле московской поликлиники, заклеймил позором Данко

В российской прессе появилась информация о возвращении в страну певицы Земфиры*, которая уже два года постоянно проживает за границей. Ее заметили возле одной из стоматологических клиник в центре Москвы. Журналисты предположили, что артистка приехала на родину лечить зубы, так как услуги российских стоматологов обходятся дешевле, чем во Франции, где сейчас живет артистка.

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, в беседе с Teleprogramma.pro назвал трусостью желание Земфиры* тайно подлечиться в России.

«Это трусость и подлость. Но с другой стороны, объявлять, что она едет и чтобы ее встречали, кому это надо? Странно было бы заявить: «Я еду, встречайте, нужна красная дорожка». Однако она же не просто уехала за границу, она демонстрировала свою антироссийскую позицию», — отметил Данко.

При этом, по его мнению, если Земфира* все же решит остаться в России, корпоративов у нее будет предостаточно.

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«Большие концерт давать она не рискнет, а про частные корпоративы никто и знать не будет», — считает артист.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.