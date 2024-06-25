«Ситуацию переворачивают с ног на голову»: об интервью Успенской с компроматом на Киркорова высказалась адвокат певицы

Елена Сенина , адвокат Любови Успенской, прокомментировала Teleprogramma.pro ситуацию, сложившуюся после отказа журналистки Лауры Джугелии публиковать записанное интервью с певицей, в котором она озвучила «компромат» на Филиппа Киркорова. Сенина опровергла появившуюся в прессе информацию о том, что Успенская потребовала от Джугелии компенсацию в размере одного миллиона рублей.

«Никакие конкретные суммы не назывались. Более того, вообще не требовалась денежная компенсация. Лаура Джугелия обратилась ко мне, сказала, что ей очень неприятно, что они не раскрыли информацию, так как являются друзьями Киркорова и готовы выпускать о нем только положительный материал, поэтому хотели бы как-то загладить свою вину. Я заявила, что артистка потратила свой рабочий день, заплатила гримерам и стилистам. Поэтому предложила рассмотреть возможность какой-то компенсации», — сообщила Сенина.

Адвокат отметила, что ни она, ни артистка ничего не просили у команды Лауры Джугелии, а тем более не требовали.

«Я не хочу, чтобы ситуацию переворачивали с ног на голову. Ситуация очевидна. Пришла журналистка, ей звезда первой величины согласилась дать интервью. Она потратила целый день Успенской на это интервью. И дальше заявляет перед выпуском, что они, оказывается, друзья Филиппа Киркорова и компрометирующий материал на него выпускать не могут. Получается, Любови Успенской прямо сказали: «Вы нам не так интересны, и мы отдаем приоритет Киркорову и его интересам», — заявила Елена Сенина.

Она добавила, что вопросы на интервью присылала команда Джугелии и первым номером там стоял Киркоров.

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