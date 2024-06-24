Что светит Моргенштерну* за уклонение от обязанностей иноагента — юрист Сабитова: «Лишение свободы до двух лет»

Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела против рэпера Алишера Моргенштерна* из-за того, что он уклоняется от обязанностей иноагента сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным ведомства, Моргенштерна* уже два раза в этом году успели привлечь к административной ответственности, но он проигнорировал этот факт и продолжил выпускать материалы без указания того, что сообщения исходят именно от иностранного агента.

Как рассказала эксклюзивно нашему изданию Евгения Сабитова , юрист, член Союза юристов-блогеров, рэпер может схлопотать срок до двух лет.

«С учетом того, что Алишер Моргенштерн* был уже дважды привлечен к административной ответственности из-за отсутствия маркировки материалов в социальных сетях, ему грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет», — сказала эксперт сайту Teleprogramma.pro.

Эксперт сослалась на ст. 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации о нарушении порядка деятельности иноагентов.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.