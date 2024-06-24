«Потом она захочет другой нос»: психолог о решении Даны Борисовой подарить дочери на день рождения пластическую операцию

Телеведущая Дана Борисова сообщила, что подарит на 17-летие своей дочери Полине ринопластику. По словам Борисовой, ее дочь недовольна своим носом и просит операцию по его изменению себе в подарок.

Психолог Александра Миллер заявила в беседе с Teleprogramma.pro, что идти на поводу у дочери-подростка и обещать ей сделать пластику — это как минимум очень странно. Она порекомендовала Дане Борисовой сходить вместе с дочкой к психологу.

«Человек должен пройти какой-то определенный жизненный путь и только потом принимать такие серьезные решения. Насколько мне известно, многие женщины делают ринопластику как минимум два раза. Потому что никто не удовлетворен первой операцией, всегда что-то переделывают. Поэтому 17-летнему ребенку разрешать делать ринопластику — это по меньшей мере неосмотрительно. Завтра она может сказать, что хочет уже другой нос. И где она будет искать хрящи, чтобы нарастить этот нос. В общем есть ряд нюансов, с которыми стоит повременить. Зачастую всякие нюансы со внешностью становятся харизмой человека», — отметила психолог.

В пример она привела актрису Паулину Андрееву, жену режиссера Федора Бондарчука.

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