«Потом она захочет другой нос»: психолог о решении Даны Борисовой подарить дочери на день рождения пластическую операцию

Телеведущая Дана Борисова сообщила, что подарит на 17-летие своей дочери Полине ринопластику. По словам Борисовой, ее дочь недовольна своим носом и просит операцию по его изменению себе в подарок.
Психолог
«Человек должен пройти какой-то определенный жизненный путь и только потом принимать такие серьезные решения. Насколько мне известно, многие женщины делают ринопластику как минимум два раза. Потому что никто не удовлетворен первой операцией, всегда что-то переделывают. Поэтому 17-летнему ребенку разрешать делать ринопластику — это по меньшей мере неосмотрительно. Завтра она может сказать, что хочет уже другой нос. И где она будет искать хрящи, чтобы нарастить этот нос. В общем есть ряд нюансов, с которыми стоит повременить. Зачастую всякие нюансы со внешностью становятся харизмой человека», — отметила психолог.
В пример она привела актрису Паулину Андрееву, жену режиссера Федора Бондарчука.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале
«Андреева, конечно, очень красивая, но у нее явно оттопыренные уши. Но вот представьте ее без этих оттопыренных ушей — уже будет не то. Они даже придают ей какую-то сексуальность. Многое зависит от того, как человек относится к своей внешности и ее преподносит. Посмотрите, какая она женственная, утонченная, и он из многих женщин выбрал именно ее», — подчеркнула Миллер.
Читайте также: