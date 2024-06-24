«Сейчас это показушная история»: примирит ли принцев Гарри и Уильяма страшная болезнь Кейт Миддлтон, рассказала таролог

Принц Гарри и Меган Маркл попытались наладить контакт с королевской семьей Великобритании. Они направили борющейся с онкозаболеванием Кейт Миддлтон слова поддержки и пожелали ей всего лучшего перед появлением принцессы Уэльской на параде Trooping the Color.
Как пишут СМИ, герцог и герцогиня Сассекские хотят примирения, поэтому «протянули оливковую ветвь» королевской семье.
Таролог
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«Примирение в королевской семье может состояться, но оно больше носит какой-то официальный характер. Возможно, с течением времени отношения улучшатся и контакты возобновятся, но сейчас пока, скорее всего, это будет какая-то показушная история. Но я не исключаю, что болезнь Миддлтон может наконец-таки сплотить эту семью. Хотя, по моим ощущениям, сплочение и истинное примирение случится гораздо позже», — заявила Панина.
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