«Сейчас это показушная история»: примирит ли принцев Гарри и Уильяма страшная болезнь Кейт Миддлтон, рассказала таролог

Принц Гарри и Меган Маркл попытались наладить контакт с королевской семьей Великобритании. Они направили борющейся с онкозаболеванием Кейт Миддлтон слова поддержки и пожелали ей всего лучшего перед появлением принцессы Уэльской на параде Trooping the Color.

Как пишут СМИ, герцог и герцогиня Сассекские хотят примирения, поэтому «протянули оливковую ветвь» королевской семье.

Таролог Аделина Панина рассказала Teleprogramma.pro, стоит ли ждать настоящего примирения Гарри с братом Уильямом.

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