«Очень любвеобилен»: какие страсти кипят в семье Джигана и Самойловой — раскрыла таролог Горшкова

Оксана Самойлова и Джиган. Фото: ТНТ

Эксперт опровергла разлад между Самойловой и рэпером.

Об истинных чувствах Джигана к жене Оксане Самойловой заговорила таролог Анна Горшкова, раскинув на них карты Таро. 

После пары выпусков шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ зрители заговорили о разладе в их семье, поскольку артист пожаловался на то, что жена заставила его прийти на проект. И во время презентации звездной команды супруги вели себя достаточно холодно друг с другом. 

Однако таролог Анна Горшкова заверила Teleprogramma.pro, что все в их паре хорошо. И после завершения проекта в Эмиратах они продолжат жить в мире, любви и согласии. Возможно, между ними было кратковременное недопонимание.

«Суда по картам, они работали и продолжают работают над развитием своего брака. У них спокойные, умеренные отношения. Диких страстей или скандалов я не вижу в ближайшие месяцы. По королю кубков Джиган больше будет проявлять эмоции, ласку в их союзе. Он очень любвеобилен к супруге», — прокомментировала таролог.

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Расклад Таро на Джигана и Оксану Самойлову. Фото: Анны Горшковой

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