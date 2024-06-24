Седоковой для борьбы с целлюлитом посоветовали пить больше воды и специальный массаж

Ох уж этот целлюлит! Избавиться от него не могут порой даже звезды, что тут говорить о простых женщинах!
На днях певица Анна Седокова засветила бедра, все покрытые апельсиновой коркой. Как бороться с этой особенностью знаменитости, а также нам, обычным смертным, рассказала специально для читателей Teleprogramma.pro
«Советую пить побольше чистой воды. Ограничить легкоусваеваемые углеводы и жиры. Есть больше белков и клетчатки.
LPG-массаж тела (но будьте внимательны, ищите именно настоящий LPG-аппарат, а не подделки, увы, их на рынке большинство), лимфодренажный массаж тела, обертывания», — рекомендовала эксперт.
А вы готовы к пляжному сезону?
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Анна Седокова. Фото: аккаунт Анны Седоковой во «ВКонтакте»
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