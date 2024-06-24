Седоковой для борьбы с целлюлитом посоветовали пить больше воды и специальный массаж

Ох уж этот целлюлит! Избавиться от него не могут порой даже звезды, что тут говорить о простых женщинах!

На днях певица Анна Седокова засветила бедра, все покрытые апельсиновой коркой. Как бороться с этой особенностью знаменитости, а также нам, обычным смертным, рассказала специально для читателей Teleprogramma.pro Наталья Архипова , главный врач центра семейной косметологии «Архимед».

«Советую пить побольше чистой воды. Ограничить легкоусваеваемые углеводы и жиры. Есть больше белков и клетчатки. LPG-массаж тела (но будьте внимательны, ищите именно настоящий LPG-аппарат, а не подделки, увы, их на рынке большинство), лимфодренажный массаж тела, обертывания», — рекомендовала эксперт.

А вы готовы к пляжному сезону?