Седоковой для борьбы с целлюлитом посоветовали пить больше воды и специальный массаж

Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Даже звезды сталкиваются с проблемами, от которых страдают многие обычные женщины.

Ох уж этот целлюлит! Избавиться от него не могут порой даже звезды, что тут говорить о простых женщинах!

На днях певица Анна Седокова засветила бедра, все покрытые апельсиновой коркой. Как бороться с этой особенностью знаменитости, а также нам, обычным смертным, рассказала специально для читателей Teleprogramma.pro Наталья Архипова, главный врач центра семейной косметологии «Архимед». 

«Советую пить побольше чистой воды. Ограничить легкоусваеваемые углеводы и жиры. Есть больше белков и клетчатки.

LPG-массаж тела (но будьте внимательны, ищите именно настоящий LPG-аппарат, а не подделки, увы, их на рынке большинство), лимфодренажный массаж тела, обертывания», — рекомендовала эксперт.

А вы готовы к пляжному сезону? 

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Анна Седокова. Фото: аккаунт Анны Седоковой во «ВКонтакте»

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