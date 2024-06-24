«Команда звезд вызывает отторгающую реакцию»: о шоу «Выжить в Дубае» — эксперт по этикету Скиба

Зрители ТНТ посмотрели 23 июня второй выпуск программы «Выжить в Дубае. Возвращение» и вновь увидели разлад в команде звезд. Очевидно, что дружного сообщества, как это было в первом сезоне с участием Павла Мамаева, пока не сложилось.

Журналисты сайта Teleprogramma.pro пообщались на эту тему с тренером по этикету Евгенией Скибой . И она заметила, что все-таки шоу создается в первую очередь для развлечения зрителей. Пока «отрицательными» героями для нас является команда звезд, но все может поменяться.

«Команда звезд вызывает у нас реакцию, не всегда приятную и даже отторгающую. Народная команда располагает своими искренними эмоциями. Разговоры о близких, о тоске по любимым настраивают зрителя на доброе отношение к ребятам. Посмотрим, как будут развиваться события шоу и смогут ли звезды продемонстрировать свои лучшие качества», — высказалась эксперт.