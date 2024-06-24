О Семенович, которую заподозрили в связи с женатым, физиогномист: «Сексуально вынослива и креативна в этом плане»

Певицу Анну Семенович заподозрили в том, что она встречается с женатым мужчиной. Своего возлюбленного 46-летняя артистка засветила на отдыхе в Турции. Однако личность мужчины рассекретила его жена. Она уверяет, что узнала мужа Дениса, с которым у них общий сын, на фотографиях.

Физиогномист Олег Воеводин , проанализировав фото Семенович и черты ее лица, рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, как ведет себя певица в отношениях с мужчинами.

По его словам, Анна Семенович перфекционистка. Кроме того, с раннего детства она была капризной и любила поистерить, потому что после этого получала все то, что хотела.

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