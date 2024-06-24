О Семенович, которую заподозрили в связи с женатым, физиогномист: «Сексуально вынослива и креативна в этом плане»

У Анны Семенович появился новый возлюбленный. Фото: Global Look Press 

Певица влюбчива, но никогда не предаст партнера.

Певицу Анну Семенович заподозрили в том, что она встречается с женатым мужчиной. Своего возлюбленного 46-летняя артистка засветила на отдыхе в Турции. Однако личность мужчины рассекретила его жена. Она уверяет, что узнала мужа Дениса, с которым у них общий сын, на фотографиях. 

Физиогномист Олег Воеводин, проанализировав фото Семенович и черты ее лица, рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, как ведет себя певица в отношениях с мужчинами. 

По его словам, Анна Семенович перфекционистка. Кроме того, с раннего детства она была капризной и любила поистерить, потому что после этого получала все то, что хотела. 

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«Однако она не умеет говорить людям слово "нет". Это ей очень трудно дается. Оптимист и любит все держать под своим тотальным контролем. У нее хорошая фотографическая память. 

Если она влюбилась, то влюбляется, как говорится, до последнего. В отношениях с мужчинами постоянная. Это ее может кинуть партнер, а не она. Анна сексуально вынослива и довольно креативна в этом плане. В семейных отношениях очень требовательная и отстаивает свои интересы», — сообщил эксперт.

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