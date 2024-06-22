Бывший муж Собчак встречался с Кристиной Асмус и сейчас хочет получить второй шанс — таролог Панина

Фанаты Кристины Асмус заподозрили, что бывший муж журналистки Ксении Собчак испытывает чувства к актрисе. Он вступился за Кристину, которую подписчики раскритиковали за мальчишескую стрижку. Под фотографией Асмус в соцсетях Максим Виторган оставил свой комментарий.

«Мне нравится. Давно хотел написать, но боялся народного гнева», — сообщил актер.

Также в Интернете появились фотографии, свидетельствующие о том, что у артистов могли быть какие-то отношения. На одном из снимков Кристина обнимает сзади Максима, накинув на плечи его пиджак.

Таролог Аделина Панина в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что, возможно, Асмус и Виторган уже пытались построить любовные отношения, но у них ничего не получилось.

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