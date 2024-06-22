Бывший муж Собчак встречался с Кристиной Асмус и сейчас хочет получить второй шанс — таролог Панина

В жизни Кристины Асмус появится другой мужчина, брака с Виторганом не будет, сообщила таролог. Фото: Global Look Press 

У актеров уже были отношения, но их роман закончился.

Фанаты Кристины Асмус заподозрили, что бывший муж журналистки Ксении Собчак испытывает чувства к актрисе. Он вступился за Кристину, которую подписчики раскритиковали за мальчишескую стрижку. Под фотографией Асмус в соцсетях Максим Виторган оставил свой комментарий. 

«Мне нравится. Давно хотел написать, но боялся народного гнева», — сообщил актер.

Также в Интернете появились фотографии, свидетельствующие о том, что у артистов могли быть какие-то отношения. На одном из снимков Кристина обнимает сзади Максима, накинув на плечи его пиджак. 

Таролог Аделина Панина в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что, возможно, Асмус и Виторган уже пытались построить любовные отношения, но у них ничего не получилось. 

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«Такое впечатление, что эти люди уже общались, встречались и было расхождение, определенного рода проблемы. Союз уже один раз у них не удался. Есть желание еще раз попробовать. 

Любовный союз здесь вряд ли возможен. Шанс на любовь и брак отсутствует. Может быть, какие-то встречи, ухаживания, флирт, но я не вижу какой-то серьезности в этом. Скорее всего, у Кристины здесь новый этап в жизни и будет совершенно другой мужчина», — сообщила таролог.

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