Бывший муж Собчак встречался с Кристиной Асмус и сейчас хочет получить второй шанс — таролог Панина

Фанаты Кристины Асмус заподозрили, что бывший муж журналистки Ксении Собчак испытывает чувства к актрисе. Он вступился за Кристину, которую подписчики раскритиковали за мальчишескую стрижку. Под фотографией Асмус в соцсетях Максим Виторган оставил свой комментарий.
«Мне нравится. Давно хотел написать, но боялся народного гнева», — сообщил актер.
Также в Интернете появились фотографии, свидетельствующие о том, что у артистов могли быть какие-то отношения. На одном из снимков Кристина обнимает сзади Максима, накинув на плечи его пиджак.
Таролог
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«Такое впечатление, что эти люди уже общались, встречались и было расхождение, определенного рода проблемы. Союз уже один раз у них не удался. Есть желание еще раз попробовать.
Любовный союз здесь вряд ли возможен. Шанс на любовь и брак отсутствует. Может быть, какие-то встречи, ухаживания, флирт, но я не вижу какой-то серьезности в этом. Скорее всего, у Кристины здесь новый этап в жизни и будет совершенно другой мужчина», — сообщила таролог.
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