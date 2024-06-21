О смене имени пятилетней дочки Хилькевич высказалась психолог: «Родители развлекаются»

Актриса Анна Хилькевич решила поменять имя своей пятилетней дочери Марии на Анна-Мария. Хилькевич объяснила это тем, что у всех членов ее семьи имена начинаются на одну и ту же букву, «А». Звезда сериала «Универ» считает, что имя Анна-Мария может стать подходящим творческим псевдонимом для дочери.
Психолог Анна Завгороднева в беседе с Teleprogramma.pro выразила уверенность, что никакого травмирующего опыта девочка от того, что ее имя чуть-чуть видоизменят, не получит. Эксперт напомнила, что детям свойственно придумывать себе какие-то имена или прозвища в игре. Иногда эти прозвища закрепляются за ними и во взрослой жизни. В пример психолог привела такого киногероя, как Индиана Джонс. Прозвище Индиана у него было с детства.
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«Я думаю, что девочка, изучив буквы и поняв, что все имена в семье начинаются на «А», а у нее нет, задалась вопросом, почему так. Ну и родители решили вот такой вариант ей предложить. Вполне себе естественный ход событий. Родители, скорее всего, выбирали имена детей по принципу «нравится — не нравится», как и подавляющее большинство. И вот так вот не учли букву «А» со вторым ребенком.
Я в этом не вижу ничего тревожного и опасного. Так что пускай развлекаются. А девочке, мне кажется, наоборот, будет весело от того, что она была Мария, а теперь будет Анна-Мария. Очень как-то это романтично и по-киношному», — считает Завгороднева.
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