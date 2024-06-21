О смене имени пятилетней дочки Хилькевич высказалась психолог: «Родители развлекаются»

Актриса Анна Хилькевич решила поменять имя своей пятилетней дочери Марии на Анна-Мария. Хилькевич объяснила это тем, что у всех членов ее семьи имена начинаются на одну и ту же букву, «А». Звезда сериала «Универ» считает, что имя Анна-Мария может стать подходящим творческим псевдонимом для дочери.

Психолог Анна Завгороднева в беседе с Teleprogramma.pro выразила уверенность, что никакого травмирующего опыта девочка от того, что ее имя чуть-чуть видоизменят, не получит. Эксперт напомнила, что детям свойственно придумывать себе какие-то имена или прозвища в игре. Иногда эти прозвища закрепляются за ними и во взрослой жизни. В пример психолог привела такого киногероя, как Индиана Джонс. Прозвище Индиана у него было с детства.

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