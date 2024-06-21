Наезд Давы на Костюшкина из-за песни объяснил адвокат Бенхин: «Хайповые разборки»

Блогер и певец Давид Манукян, также известный как Дава, обвинил Стаса Костюшкина в плагиате композиции «Ролекс». Костюшкин выложил в соцсетях новый трек, в котором можно услышать мелодию песни «Ролекс». Ее Дава исполнял вместе с Филиппом Киркоровым. Манукян заявил, что он «в шоке и будет разбираться».

Перспективы иска Давы к Стасу Костюшкину из-за нарушения авторских прав оценил в беседе с Teleprogramma.pro адвокат Александр Бенхин . Он не исключил, что Манукян депонировал свои авторские права в Российское авторское общество, поэтому может обратиться в суд.

В ходе процесса проводятся экспертизы, которые с помощью математических алгоритмов устанавливают соответствие исходного и нового материала. Если действительно выявляется схожесть и копирование, за нарушение авторских прав можно получить до миллиона рублей, хотя в основном суды ограничиваются символическими суммами для морального удовлетворения истца, отметил адвокат.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль» .