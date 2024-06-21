Наезд Давы на Костюшкина из-за песни объяснил адвокат Бенхин: «Хайповые разборки»

Костюшкин анонсировал в соцсетях новый трек. Фото: Global Look Press 

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой обвинил Стаса Костюшкина в плагиате своей песни.

Блогер и певец Давид Манукян, также известный как Дава, обвинил Стаса Костюшкина в плагиате композиции «Ролекс». Костюшкин выложил в соцсетях новый трек, в котором можно услышать мелодию песни «Ролекс». Ее Дава исполнял вместе с Филиппом Киркоровым. Манукян заявил, что он «в шоке и будет разбираться».

Перспективы иска Давы к Стасу Костюшкину из-за нарушения авторских прав оценил в беседе с Teleprogramma.pro адвокат Александр Бенхин. Он не исключил, что Манукян депонировал свои авторские права в Российское авторское общество, поэтому может обратиться в суд. 

В ходе процесса проводятся экспертизы, которые с помощью математических алгоритмов устанавливают соответствие исходного и нового материала. Если действительно выявляется схожесть и копирование, за нарушение авторских прав можно получить до миллиона рублей, хотя в основном суды ограничиваются символическими суммами для морального удовлетворения истца, отметил адвокат. 

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«Но думаю, что здесь все это ради хайпа раздувается. Просто похожая тематика песни. И все. Поэтому Дава так наехал. Сейчас, пока Костюшкин будет пиарить свою новую песню, все будут лезть в Интернет и еще слушать песню Давы, которая уже подзаглохла за прошедшие пять лет. Это стопроцентный хайп. Хайповые разборки между Манукяном и Костюшкиным, которому, кстати, это тоже на руку. 

Я вот первый раз, хотя более-менее в повестке шоу-бизнеса, слышу, что вообще у Стаса Костюшкина есть какая-то новая песня. Ему уже 50 с лишним лет, он все молодится, изображает из себя перспективного и модного исполнителя, а тут раз — и скандал с Давой. Ну, то есть все шито белыми нитками. Понятно, ради чего это все», — заявил Александр Бенхин.

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