«Один человек не должен оскорблять другого»: ответ дочки Бони Джигану прокомментировал психолог Лазарев

Не успели зрители отойти от слов Джигана в шоу ТНТ» «Выжить в Дубае» по поводу Виктории Бони («старая одинокая женщина»), как «мягкого и вонючего» на вентилятор кинула дочь светской львицы.

Анджелина заступилась за маму в социальных сетях, записав видеообращение к рэперу.

«У бородатого уши огроменные. Я бы ему уши оторвала! Отрезала бы! Он похож на гномика», — говорит на видео девочка.

При этом за кадром слышно, как Боня поддерживает свою дочь и комментирует, что «бородатый» — это именно Джиган. И смеется.

В целом, конечно, хорошо, что наследница звезды любит свою маму и готова за нее заступаться. Но насколько правильно ведет себя в этот момент Виктория? С этим вопросом мы обратились к психологу Максиму Лазареву .

Эксперт согласился, что Боня действительно подогревает реакцию дочери, причем недобрую — агрессивную.

«Это не лучшее проявление истории. Естественно, дочка в угоду маме, чтобы получить ее любовь, будет продолжать развивать внутри себя подобные вещи. Неплохой реакцией со стороны мамы здесь было бы проговорить чувства девочки, сказать: «Слушай, ты злишься, и тебе неприятно, что твою маму оскорбили, и это естественно, но так не должно быть. Один человек не должен оскорблять другого», — прокомментировал психолог.