«Никакой последней стадии рака нет»: жена Кушанашвили озвучила диагноз, поставленный ему после операции

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили накануне попал в больницу. Ему провели экстренную операцию. О состоянии журналиста рассказала в беседе с Teleprogramma.pro его супруга Ольга Кушанашвили.
Она заявила, что операция прошла успешно и состояние мужа сейчас оценивается врачами как стабильное. Но ни один из диагнозов, озвученных в СМИ, не соответствует действительности.
Ольга опровергла сообщения о том, что у Отара Кушанашвили выявили онкозаболевание и асцит. По ее словам, операция была проведена из-за непроходимости кишечника и супругу потребуется реабилитация и время для восстановления здоровья.
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«Есть проблемы с кишечником. Никакой последней стади рака и всего остального, что писали в прессе, нет. Отар сейчас находится на искусственной вентиляции легких, потому что операция была достаточно тяжелая. Как только врачи почувствуют, что он сможет дышать самостоятельно, будут проведены, скорее всего, с понедельника, меры, чтобы приводить его в сознание», — сообщила Ольга Кушанашвили.
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