Гинеколог Лордкипанидзе — о четвертой беременности Погребняк: «34 года — это не возраст!»

Марию Погребняк все чаще замечают в свете в свободных одеждах, а Telegram-канал «Только никому mini» объяснил эту ситуацию так: продюсер беременна. На своем ресурсе админ показал фото и видео знаменитой блондинки с животиком.

В комментариях, как всегда, — полный винегрет. Одни радуются за Марию, а другие, конечно же, осуждают. Есть и те, кто беспокоится за знаменитость, ведь для нее это уже четвертая беременность! Да и возраст у нее уже не юный — 34 года.

Дабы успокоить поклонников Марии Погребняк, мы отправились за консультацией к кандидату медицинских наук, главному врачу клиники гинекологии, урологии и ЭКО, профессора Здановского Борису Лордкипанидзе .

«По большому счету, вообще никаких проблем не вижу для Марии! Во-первых, 34 года — это еще не возраст, даже если мы говорим о первой беременности, а у нее это уже четвертая. Единственный момент, к которому должна быть готова многодетная мама, — это быстрые или даже стремительные роды», — сказал врач Teleprogramma.pro.

Доктор посоветовал Марии Погребняк не уезжать далеко от выбранного роддома, когда наступит предродовой период, чтобы врачи вовремя могли ей помочь, когда это понадобится.

По мнению Бориса Лордкипанидзе, у Марии Погребняк уже есть достаточный опыт, чтобы четвертые роды прошли успешно, особенно при соблюдении классических врачебных рекомендаций вроде здоровых сна, питания, режима дня.