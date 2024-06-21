«Есть острый негатив»: Джоли в ярости из-за желания Брэда Питта снова жениться, сообщила таролог

Актер Брэд Питт нынешним летом хочет сделать предложение руки и сердца своей новой возлюбленной — 32-летней Инес Де Рамон. Это будет уже третий брак 60-летнего Питта.
Бракоразводный процесс с его второй женой Анджелиной Джоли затянулся на шесть лет и омрачился скандалом с детьми пары, которые отказались от фамилии отца. Причем Джоли после разрыва с Брэдом Питтом так и не смогла выстроить отношения с другими мужчинами.
Таролог Марианна Абравитова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что Анджелина очень негативно относится к планам экс-супруга снова жениться. Это связано с тем, что и Питт, и Джоли сложные люди с большими психологическими проблемами. По натуре они являются собственниками и людьми с надломленными душами, остро относящимися к себе, своим близким, окружающим, отметила эксперт.
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«Поэтому, даже несмотря на то, что Брэд Питт всего лишь бывший, со стороны Анджелины Джоли есть острый негатив. Она переносит это очень болезненно. Тем более что у нее есть такие психологические симптомы, как нездоровая страсть к «коллекционированию» приемных детей. Большое количество приемных детей свидетельствует о том, что ей не хватает душевного тепла, хочется большую семью, которая ее затопит любовью.
С одной стороны, она реализует тягу к материнству, а с другой, когда люди рожают много детей или усыновляют, это говорит о внутренней пустоте, которую они хотят заполнить. Поэтому то, что Брэд Питт перенаправил свое душевное тепло и любовь на другую женщину и таким образом повернулся спиной к Анджелине, переносится актрисой крайне сложно», — заявила Абравитова.
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