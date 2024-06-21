Барецкий счел нужным сообщить: «Готов похоронить Кушанашвили в случае его смерти бесплатно»

Пока Отар Кушанашвили пытается прийти в чувства в реанимации, кое-кто собирает лайки на его болезни и даже, как это ни страшно произнести, на его предполагаемой будущей смерти.

Шоумен Стас Барецкий сообщил сайту Teleprogramma.pro, что уже сейчас может заняться похоронами известного журналиста. Сделать он это может бескорыстно.

«Как президент союза профессиональный ритуальных агентов готов похоронить Отара Кушанашвили в случае его кончины бесплатно на Ваганьковском кладбище Москвы, так как владею там местом). Либо в замке Пугачевой и Галкина*, так как мы строим там морг и колумбарий», - заявил изданию Барецкий.

Ну а мы желаем Отару Кушанашвили скорейшего выздоровления и долгих-долгих лет жизни!

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента