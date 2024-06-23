Всем-всем-всем! Это время большого чуда — 23 июня с 14:30 все увеличится в два раза, астропрогноз Забелло

Ведический астролог Татьяна Забелло порадовала читателей Teleprogramma.pro чудесным астрологическим прогнозом на 23 июня.

Оказывается, у каждого из нас появился шанс уже в это воскресенье увеличить свое счастье в два раза! А все благодаря действию Трипушкар йоги.

Дело в том, что с 14:30 и до конца дня 23 июня все сделанное повторится как минимум еще два раза. Поэтому дарите миру только светлое, хорошее, благоприятное! Направляйте друг другу энергию добра, путешествуйте, наслаждайтесь миром и красотой, вкушайте аппетитную и полезную пищу, танцуйте, обнимайте близких. Это все обязательно повторится.

Ну и, конечно же, постарайтесь в воскресенье не нарываться на неприятности. Их удваивать точно не стоит.