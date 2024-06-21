Гоген Солнцев — о Ксении Бородиной: «Сколько можно терпеть? Ее нужно наказывать!»

Виктория Боня и Настя Крайнова в эфире шоу «Злые языки» обсудили поведение Ксении Бородиной на съемочной площадке. Девушки заметили, что ведущая грубо разговаривает с гостями и может порой обложить их матом.

Собеседницы признали такую коммуникацию непрофессиональной и сравнили Бородину с гопницей.

Шоумен Гоген Солнцев поддержал Викторию Боню и Настю Крайнову в том, что они вынесли эти факты в публичное пространство. Он убежден, что знаменитостей нужно ставить на место, поскольку они являются рупором мнений.

«Публичный человек изначально идет под лупу общественного мнения. Я считаю, что не только можно, но и нужно обличать некорректное поведение, если публичная личность позволяет себе ругаться, материться и прочими нюансами отличаться. Они — калька общества. Я бы, мало того, предложил депутатам Госдумы ввести повышенную ответственность за использовании ненормативной лексики для публичных людей», — сказал Гоген.

Шоумен считает, что звезд надо штрафовать на 15 тысяч рублей, если они сматерились в обществе. Для обычных людей штраф можно сделать меньше, тысячи полторы. Также Гоген Солнцев осудил звезд, которые дерутся, а потом получают какие-то 15 суток наказания. Он убежден, что для популярных личностей наказание должно быть более значительным.

«Значит, все пойдут драться, зная, что за это такая маленькая ответственность? Пример негативный такой. Так быть не должно. Подготовлю письмо Нине Александровне Останиной, чтобы рассмотрела возможность принятия законопроекта повышенной административной и уголовной ответственности к людям, которые находятся в российском медийном пространстве. Уверен, что большинство россиян будут за принятие таких мер. Сколько можно терпеть эти звездные замашки и дешевые понты? Надо не только говорить о таких выходках, но и смело писать групповые заявления в полицию на этих чудиков», — высказался Гоген Солнцев изданию.