«Не сплетничает, а дает оценку»: Боню поддержал психолог Барабанов в истории с Бородиной-«гопницей»

Викторию Боню осудили хейтеры за ее высказывания в адрес Ксении Бородиной. Светская львица в шоу «Злые языки» позволила себе сравнить поведение ведущей «Дома-2» с типичной гопницей.

Вместе с певицей Настей Крайновой они заметили, что Ксения Бородина очень сильно отличается от своей бывшей напарницы Ольги Орловой, которая крайне деликатно ведет себя с людьми. А вот экс-жена Курбана Омарова может резко оборвать собеседника, нагрубить ему и даже высказаться, используя ненормативную лексику.

Пользователи Сети, увидев эту программу, накинулись на Викторию Боню, обвиняя ее в том, что она подставляет экс-приятельницу. Но разве программы в Сети и на ТВ не для того и созданы, чтобы на примере поведения звезд ориентировать население страны? С этим вопросом мы обратились к клиническому психологу Родиону Барабанову .

Эксперт Teleprogramma.pro заметил, что ведущие не занимаются сбором сплетен, а дают профессиональную оценку поведению Ксении как ведущей. Не как мамы, не как жены, не как женщины, а как публичного человека, который должен другим подавать пример поведения.

«Здесь необходимо развести три понятия: сплетничество, переход на личности и оценочность. Ведущие обсуждают стилистику поведения Бородиной во взаимодействии с партнерами по съемочной площадке. Они выражают свое субъективное мнение, дают оценку, как другими людьми воспринимаются действия Ксении Бородиной как публичной личности. (Как достаточно грубого человека, склонного к обсценной лексике, и не являющегося примером высокой телевизионной культуры)», — прокомментировал эксперт.