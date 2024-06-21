«Хотел все разрушить»: сын Зайцева специально мешал развитию Дома моды, заявил бывший помощник модельера

Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался на 65-м году жизни из-за онкозаболевания. Расул Ахмедов, бывший помощник Вячеслава Зайцева, рассказал Teleprogramma.pro, что Егор Зайцев препятствовал развитию Дома моды, созданного его отцом, поскольку был воспитан в ненависти к знаменитому родителю, а также завидовал его славе.
По словам Ахмедова, Вячеслав Михайлович не дал сыну разрушить Дом моды. У Егора был план, он хотел распродать все и уже начал заниматься продажей верхних этажей. Но модельер не дал это сделать и забрал у сына Дом моды.
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«Егор Зайцев не давал никаким проектам развиваться. Потом признался мне, что плевал он на этот Дом моды и просто хочет пожить как нормальный человек. Может быть, неприлично это говорить, но если бы смерти Егора не было, Дом продолжал бы увядать и все было бы очень печально. Егор стал художником и дизайнером только благодаря отцу. На самом деле он никакой не художник и не дизайнер. Ничем не занимался вообще, отсиживался дома.
Даже когда стал генеральным директором, появлялся в лучшем случае в месяц на час. Никакого участия не принимал в работе Дома моды. Содержал людей, которые «облизывали» его, а нормальных просто выдавливал. Конечно, говорят, что о мертвых либо ничего, либо ничего кроме правды. Но это является правдой. Егор здесь себя показывал как человек с пустым сердцем. Даже его дети не общались с ним. Ни сын Антон, ни дочь Маруся. Потому что он действительно был очень грубый и неприятный человек», — заявил бывший помощник Вячеслава Зайцева.
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