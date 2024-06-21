«Хотел все разрушить»: сын Зайцева специально мешал развитию Дома моды, заявил бывший помощник модельера

Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался на 65-м году жизни из-за онкозаболевания. Расул Ахмедов, бывший помощник Вячеслава Зайцева, рассказал Teleprogramma.pro, что Егор Зайцев препятствовал развитию Дома моды, созданного его отцом, поскольку был воспитан в ненависти к знаменитому родителю, а также завидовал его славе.

По словам Ахмедова, Вячеслав Михайлович не дал сыну разрушить Дом моды. У Егора был план, он хотел распродать все и уже начал заниматься продажей верхних этажей. Но модельер не дал это сделать и забрал у сына Дом моды.

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