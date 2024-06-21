«Восхитительный человек»: стало известно, кто может возглавить Дом моды Зайцева после смерти его сына

Гендиректором Дома моды Вячеслава Зайцева после смерти его 64-летнего сына Егора может стать Екатерина Ромашкина. Ромашкина — супруга Егора Зайцева и отличный специалист, сообщил в беседе с Teleprogramma.pro Расул Ахмедов, бывший замглавы Дома моды и помощник Вячеслава Зайцева.

«Думаю, что именно сейчас начнется расцвет бренда, если не будут мешать супруге Егора Вячеславовича. Потому что тормозил расцвет Дома моды как раз сам Егор по ряду объективных причин. Просто его воспитали так, в ненависти к отцу. Егор также завидовал отцу, который стал великим модельером. Он неоднократно мне это говорил. Никогда не стеснялся озвучивать свою ненависть, причем в достаточно неприличной форме. И единственная, кто с ним была не согласна из его семьи, это Екатерина Ромашкина. Бывшая модель, восхитительный человек. Умничка, знает моду хорошо, умеет работать креативно, до безумия. И так получилось, что как будто бы Всевышний дал ниточку, чтобы не оборвалась вот эта история Вячеслава Михайловича», — заявил Ахмедов.

По его словам, у Ромашкиной есть все возможности эффективно управлять Домом моды, но ей нужна хорошая команда.

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