Алсу в дерзкой мини-юбке засветилась на улице в хорошем настроении: Ян Абрамов еще пожалеет

Певица Алсу явно не собирается переживать из-за развода с Яном Абрамовым. Возможно, у нее уже все отболело и она смело вступила в свою новую счастливую жизнь.
На улицах Парижа артистку заметили беззаботной, улыбающейся и нереально красивой. А ее провокационный комплект с мини-юбкой просто кричал о том, что Алсу не желает грустить и печалиться о былых отношениях.
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Алсу. Фото: соцсети А. Абрамовой
Исследователь моды
«Современный образ с нотками провокации, в духе бренда Chanel. Если смотреть на смыслы костюма, то в нем контрастируют сдержанный, чопорный верх, где полностью закрыты шея и руки, с провокационной короткой юбкой и сапогами-чулками (которые у многих до сих пор ассоциируются с женщинами легкого поведения). Интересно выглядит комплект еще и потому, что в нем использовано не привычное сочетание белый верх — черный низ, а наоборот», — прокомментировала Натали де Шан.
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