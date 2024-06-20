Алсу в дерзкой мини-юбке засветилась на улице в хорошем настроении: Ян Абрамов еще пожалеет

Певица Алсу явно не собирается переживать из-за развода с Яном Абрамовым. Возможно, у нее уже все отболело и она смело вступила в свою новую счастливую жизнь.

На улицах Парижа артистку заметили беззаботной, улыбающейся и нереально красивой. А ее провокационный комплект с мини-юбкой просто кричал о том, что Алсу не желает грустить и печалиться о былых отношениях.