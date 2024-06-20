Тягу 61-летнего Лепса к молоденьким девушкам объяснила психолог: «Побег от старости»

Певец Григорий Лепс намерен жениться на своей молодой избраннице, студентке Авроре. Сама 18-летняя девушка уже заявила, что ей абсолютно комфортно в отношениях с Лепсом, несмотря на огромную разницу в возрасте.

Психолог Анна Завгороднева объяснила, почему после развода 61-летнего Лепса привлекают исключительно молодые девушки, которые годятся ему даже не в дочери, а во внучки.

«Это может быть стереотипная ситуация, когда обеспеченный возрастной мужчина хочет видеть в качестве спутницы жизни молодую привлекательную девушку. При этом девушка хочет чувствовать себя обеспеченный и чтобы о ней постоянно заботились. Таким образом, девушка хочет быть при деньгах, а Лепс хочет быть при красивой девушке. Но мне кажется, что здесь нужно посмотреть с позиции, почему у Григория Лепса спутницы все моложе и моложе. И тут я в большей степени вижу историю своеобразного побега мужчин от старости», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

По ее словам, есть ряд психологических исследований, что чем больше пожилой человек общается с молодыми, тем гораздо моложе себя чувствует, чем он есть на самом деле. И мужчины, общаясь с очень молоденькими девушками, говорят о том, что себя с ними чувствуют молодыми.

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