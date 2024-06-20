Тягу 61-летнего Лепса к молоденьким девушкам объяснила психолог: «Побег от старости»

Певец Григорий Лепс намерен жениться на своей молодой избраннице, студентке Авроре. Сама 18-летняя девушка уже заявила, что ей абсолютно комфортно в отношениях с Лепсом, несмотря на огромную разницу в возрасте.
Психолог Анна Завгороднева объяснила, почему после развода 61-летнего Лепса привлекают исключительно молодые девушки, которые годятся ему даже не в дочери, а во внучки.
«Это может быть стереотипная ситуация, когда обеспеченный возрастной мужчина хочет видеть в качестве спутницы жизни молодую привлекательную девушку. При этом девушка хочет чувствовать себя обеспеченный и чтобы о ней постоянно заботились. Таким образом, девушка хочет быть при деньгах, а Лепс хочет быть при красивой девушке. Но мне кажется, что здесь нужно посмотреть с позиции, почему у Григория Лепса спутницы все моложе и моложе. И тут я в большей степени вижу историю своеобразного побега мужчин от старости», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.
По ее словам, есть ряд психологических исследований, что чем больше пожилой человек общается с молодыми, тем гораздо моложе себя чувствует, чем он есть на самом деле. И мужчины, общаясь с очень молоденькими девушками, говорят о том, что себя с ними чувствуют молодыми.
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«Это способ убежать от собственной старости, от собственного возраста. Очень похоже на то, как женщины убегают от своей старости с помощью косметологических процедур и операций. Лепс чувствует себя моложе с Авророй. Она может быть того типа девушка, которой нравятся мужчины постарше. Ей может быть интересно его внимание, потому что она себя чувствует любимой и оберегаемой.
Получается, что и Григорий Лепс может свои потребности закрывать в коммуникации с молодыми девушками, и Аврора тоже может какие-то свои потребности закрывать. Может быть, у нее нет вопроса финансового, а есть, например, потребность в близости с человеком старше себя, потому что не хватило чего-то такого оберегающего в других отношениях. Проявляется у всех по-разному, у нее вот так проявилось, а у него такой побег от старости», — пояснила Завгороднева.
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