21 июня людям будет плохо, очень плохо: это влияние извне — астролог Дудчик

Подготовьтесь к эмоциям 21 июня, они будут кошмарными. Ведический астролог
Чтобы не ругаться и не портить отношения с окружающими, астролог рекомендовала провести последний рабочий день недели в уединении. Прогуляться на природе, провести духовные практики, насладиться водными процедурами.
И ни в коем случае нельзя планировать важные дела в пятницу, лучше дождаться более благоприятного времени.
По словам Анны Дудчик, в ночь с пятницы на субботу случится полнолуние. Это очень эмоциональное время.
«Советую не переедать, не употреблять алкоголь и следить за своими эмоциями. В такие дни хорошо помогают поддерживать эмоциональную стабильность любые виды водных процедур: ванна, душ, бассейн, прогулка у озера или фонтана и тому подобное», — пояснила Дудчик.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: