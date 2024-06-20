21 июня людям будет плохо, очень плохо: это влияние извне — астролог Дудчик

Подготовьтесь к эмоциям 21 июня, они будут кошмарными. Ведический астролог Анна Дудчик рассказала журналисту сайта Teleprogramma.pro, что эмоции в пятницу будут зашкаливать, наши нервы будут раскалены до предела, мы можем взрываться от всякой мелочи.

Чтобы не ругаться и не портить отношения с окружающими, астролог рекомендовала провести последний рабочий день недели в уединении. Прогуляться на природе, провести духовные практики, насладиться водными процедурами.

И ни в коем случае нельзя планировать важные дела в пятницу, лучше дождаться более благоприятного времени.

По словам Анны Дудчик, в ночь с пятницы на субботу случится полнолуние. Это очень эмоциональное время.

«Советую не переедать, не употреблять алкоголь и следить за своими эмоциями. В такие дни хорошо помогают поддерживать эмоциональную стабильность любые виды водных процедур: ванна, душ, бассейн, прогулка у озера или фонтана и тому подобное», — пояснила Дудчик.