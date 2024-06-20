Что сделала со своим лицом 74-летняя Бабкина ради новой любви, раскрыла косметолог: «Работа проделана большая и лучше, чем у Пугачевой»

Певица Надежда Бабкина в интервью СМИ рассказала об отношениях со своим молодым помощником Сергеем Рябовым. 74-летняя артистка опровергла слухи о том, что она закрутила роман с Рябовым.
Бабкина назвала помощника умным и креативным, а также заявила, что у них дружеские и доверительные отношения. Ранее певица жила в гражданском браке с Евгением Гором, однако уже давно не появляется на публике вместе с ним. Не секрет, что Надежда Бабкина пользуется услугами пластических хирургов. Косметолог, пластический хирург
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«В целом мне нравится, как Бабкина выглядит в 74 года. Она достаточно своевременно начала следить за собой, обращаться к косметологам, к пластическим хирургам, похудела и стала следить за весом. Возможно, певица работает с диетологами либо делала какое-то бариатрическое вмешательство. Такое ощущение, что на нее работает целая армия людей. Если говорить о пластических операциях, то хочу отметить, что в какой-то момент у нее было одутловатое лицо, которое выдавало чрезмерную увлеченность филлерами. Но в то время образом «богатой алкоголички» грешила не только Бабкина.
Я считаю, что артисткой проделана большая работа и сделана хорошо, даже если сравнивать с той же Аллой Пугачевой. Можно предположить, что у Бабкиной была блефаропластика, фронтотемпоральный лифтинг и круговая подтяжка лица, а также подтяжка шеи и груди, возможно, бодилифтинг», — заявила Байрамукова.
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