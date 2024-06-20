Что сделала со своим лицом 74-летняя Бабкина ради новой любви, раскрыла косметолог: «Работа проделана большая и лучше, чем у Пугачевой»

Певица Надежда Бабкина в интервью СМИ рассказала об отношениях со своим молодым помощником Сергеем Рябовым. 74-летняя артистка опровергла слухи о том, что она закрутила роман с Рябовым.

Бабкина назвала помощника умным и креативным, а также заявила, что у них дружеские и доверительные отношения. Ранее певица жила в гражданском браке с Евгением Гором, однако уже давно не появляется на публике вместе с ним. Не секрет, что Надежда Бабкина пользуется услугами пластических хирургов. Косметолог, пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, какие процедуры делала артистка, чтобы сохранить моложавый вид.

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